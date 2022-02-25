Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал бойкот Fan ID

Москва, 25 февраля. Бывший тренер столичного «Спартака» и сборной России Олег Романцев сообщил, что не станет оформлять паспорт болельщика (Fan ID).

Олег Романцев поддержал фанатов российских футбольных клубов, которые заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID. Своим мнением на этот счет заслуженный тренер РСФСР поделился с ведущими программы «Коммент.Шоу».

«Я 40 лет вместе с болельщиками, из одной миски ел, вместе со мной они ездили, поддерживали в трудную минуту. А сейчас, значит, они решение приняли, а я против них? Нет. Пока болельщики не пойдут — я не пойду», — отметил Романцев.

Закон о введении Fan ID на спортивных мероприятиях в России вступит в силу 1 июня. Оформить документ, необходимый для посещения матчей РПЛ, можно на портале госуслуг.