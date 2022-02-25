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Не оправдал надежд избирателей: почему Зеленский оказался лишь говорящей головой
Политика
Не оправдал надежд избирателей: почему Зеленский оказался лишь говорящей головой
Федеральное агентство новостей  / 

Нынешний президент Украины оказался еще более подконтрольным западным кураторам, чем Петр Порошенко. Таким мнением поделился в беседе с ФАН публицист, политический аналитик Юрий Голубь. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина осталась в одиночестве.

«Все, что сейчас происходит — закономерный итог его правления. Он привел к краху украинскую государственность. Эти заявления о том, что Украину бросили, можно расценивать как попытку прощупать почву для возможных переговоров, оправдаться за них перед националистически настроенными кругами и найти собственное политическое будущее, которого скорее всего у него нет», — сказал публицист.

Юрий Голубь также подчеркнул, в чем заключается главная ошибка нынешнего президента Украины.

«Фактически Зеленский, получив огромный карт-бланш и кредит доверия со стороны избирателей, спекулируя на теме установления мира в Донбассе, не оправдал надежд. Он оказался слабым лидером, еще более подконтрольным западным кураторам, чем Петр Порошенко», — пояснил собеседник ФАН.

Не оправдал надежд избирателей: Почему президент Зеленский оказался лишь говорящей головой
Федеральное агентство новостей /

В завершение он поделился своей личной оценкой деятельности Владимира Зеленского.

«Все эти годы он был скорее говорящей головой на посту главы государства», — подытожил политический аналитик.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что Запад использовал Владимира Зеленского и теперь бросил. По мнению политика, бывший шоумен погибнет в полном одиночестве.

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