Второй день российской спецоперации: что произошло на Украине и в Донбассе

Киев получил от российского президента Владимира Путина согласие на переговоры, однако после этого, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, украинская сторона взяла паузу. Потом они сделали Москве ответное предложение провести встречу в Варшаве, а затем и вовсе «ушли со связи».

Этой паузой украинцы воспользовались для переброски тяжелой ударной техники в жилые кварталы, организуемой националистическими соединениями, входящими в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем самым Киев прикрывается мирными жителями и создает дополнительную угрозу для них, пытаясь спровоцировать огонь ВС РФ.

Параллельно с этим продолжаются обстрелы территорий Донбасса с применением запрещенных тяжелых вооружений, однако его защитники не тратят время зря.

Международная редакция ФАН подготовила карту основных событий, произошедших на территориях Донбасса и Украины 25 февраля 2022 года.

Федеральное агентство новостей /

Начиная с ночи 25 февраля украинские силовики стали подрывать мосты, чтобы замедлить продвижение российских войск. Один инженер ВСУ, занимавшийся минированием, не успел покинуть свою цель и погиб в районе Геническа. Позже в Минобороны РФ отметили, что уничтожение переправ преследует и другую цель — препятствование отступлению украинских военных.

Нацбатальоны сейчас действуют как заградотряды, следующие позади основной части войск и под страхом применения оружия принуждающие соотечественников идти навстречу армии России и группировкам войск Донецкой и Луганской народных республик.

На этом фоне российское военное ведомство не отходит от своей позиции, заявленной еще накануне: все сдавшиеся военнослужащие из состава ВСУ могут рассчитывать на гуманное отношение и впоследствии будут отпущены к семьям при условии отказа от участия в боевых действиях.

Путин призвал украинских военных сложить оружие pic.twitter.com/kWzNd1S9mN — НТВ (@ntvru) February 24, 2022

Глава России Владимир Путин во время своего совещания с членами Совбеза РФ выступил с обращением к украинским военным. Он призвал их не поддаваться на провокации националистов, дать отпор им и властям, эксплуатирующим простых граждан.

«Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил лидер РФ.

Спецоперация, реализуемая Россией в кооперации с силами ЛНР и ДНР, началась 24 февраля. Ее заявленная цель — демилитаризация Украины и защита жителей Донбасса от агрессии Киева.