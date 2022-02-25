«Они хотят кинуть людей в мясорубку»: политолог о раздаче оружия на Украине

Политолог Владимир Рогов в беседе с ФАН рассказал, какие цели преследует украинская власть, которая распространяет боекомплекты среди обычных жителей страны. По его мнению, подобные действия приведут к мародерству и разгулу преступности. Ведь для получения опасного набора любому желающему понадобятся только паспорт и идентификационный код.

«Сейчас действия высшего руководства Украины, я бы назвал его высшим руководством режима «Порошенко-Зеленского», заботит только одно — выжить самим и кинуть как можно больше людей в мясорубку. Именно с этой целью абсолютно бесконтрольно раздаются десятки тысяч автоматов в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и других городах.

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Наиболее «верными» подразделениями нынешней украинской власти стали те, что запятнали себя в военных преступлениях — преступлениях против человечности, в пытках и курировании секретных тюрем.

«Эти люди готовы на все, выполняют эти приказы, прекрасно понимая, что сотрудники СБУ уже давно не расшифровывают аббревиатуру как Служба безопасности Украины, а прекрасно понимают, что это — «служба бандитов и убийц». Восемь лет безнаказанных издевательств, пыток и убийств мирных жителей, естественно, дали ощущение полной безнаказанности и возможности делать это всегда», — заключил собеседник издания.

Ранее сенатор Андрей Климов осудил действия властей. По словам политика, власти Украины ставят под удар свой же народ.