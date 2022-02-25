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«Аэрофлот» приостановил полеты в Лондон и Дублин минимум до 23 мая

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 20:37
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты в Лондон и Дублин минимум до 23 мая
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 февраля. Российская компания «Аэрофлот» приняла решение ограничить выполнение рейсов в некоторые страны. Среди них оказались Великобритания и Ирландия.

Перелеты в Лондон и Дублин приостановлены как минимум до 23 мая. Такое решение «Аэрофлот» принял в связи с ограничениями британских властей. «Аэрофлоту» запретили летать в Соединенное Королевство.

Эта авиакомпания попала под британские санкции в связи с началом военной спецоперации в Донбассе, о которой объявил президент РФ Владимир Путин. Речь не идет об оккупации Украины, о чем неоднократно заявляли в Минобороны РФ. Мирному населению ничего не угрожает.

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донбасс аэрофлот авиасообщение полеты
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