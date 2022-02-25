Это выгодно США: украинский писатель рассказал, как Запад воспользовался его страной

В последние пару дней с украинскими политологами случилась странная вещь: большинство из них полностью исчезли из публичного поля. Еще вчера эти люди охотно комментировали в телестудиях и собственных ютуб-каналах все, что только возможно — от рецептов урегулирования конфликта в Донбассе до повышения цен на хлеб. Но вскоре после того, как началась военная операция России на Украине, большинство украинских мыслителей закрыли рот на замок.

Не исключено, что большинство украинских комментаторов замолчало, испытав шок от случившегося: в конце концов, своим решением президент Владимир Путин удивил всех. Но, скорее всего, большинство местных политологов молчит, чтобы не ставить себя в уязвимое положение. Многие люди в Киеве давно уже видели, как Запад обманывает и грабит Украину, и надеялись, что Россия все же попытается вернуть страну в свой ареал влияния. Однако никто из них не верил, что это произойдет так быстро и решительно.

Сегодня многие украинские эксперты и комментаторы предпочитают выдерживать паузу, не желая вставать ни на чью сторону. Ведь публично поддержать операцию российских войск — значит, навлечь на себя общественный гнев и стать «персоной нон грата» в общественном поле. А то и привлечь к себе нехорошее внимание националистов. Поддерживать же нынешний режим, за два года фактически сдавший остатки интересов Украины Западу, многие политологи не желают.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее, отдельные голоса в общественном поле Украины все-таки продолжают звучать. Один из них — Анатолий Ульянов, писатель-документалист и блогер, иммигрировавший в США. Он считает, что российская военная операция на Украине — логичное следствие предыдущих имперских игр вокруг Украины.

«За последние двое суток Россия совершила действия, поразившие многих украинцев до глубины души. Если уход мятежных республик ЛДНР, восемь лет живших в реалиях войны, еще можно было проглотить, то все, что произошло за последние 48 часов, можно разве что представить в страшном сне, — заявил Ульянов. — Думаю, что принятие Украиной «Минска-2», признание присоединения Крыма к РФ или отказ Киева от НАТО могли предотвратить нынешнее развитие событий. На это, как мне кажется, и был расчет. Так или иначе, сегодня Украина нуждается во всесторонней поддержке».

Также публицист отметил, украинцы не могут закрывать глаза на действия США и других стран НАТО.

«Все те, кто, накачав долгами и оружием нашу страну, теперь умывает руки, предлагая украинским властям убежище, а российским — полумеры. С точки зрения США, события сегодня вообще развиваются наилучшим образом. Им выгодна военная операция России. Поэтому они и раздували страсти, толкая нас в эту бездну, — пояснил Ульянов. — Европа лишь на словах выражает поддержку Украине, ведь ей невыгодна реальная конфронтация с Москвой. Запад заранее сообщил нам, что не будет участвовать в прямом конфликте с Россией. Вероятно, Москва и Вашингтон уже все между собой поделили».

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Все это кажется украинцам прямо-таки событиями вселенского масштаба, и не исключено, что таковые вскоре реально последуют, указал он.

«Но реальность такова: как сильно волновала всех нас война в Ираке, Афганистане или Ливии? Как ответили за удары по этим странам США и их союзники? Как это вообще все возможно в XXI веке? А вот так. Так же, как в XXI веке возможны Палестина, Йемен и афганцы на шасси улетающих американских самолетов. Рассчитывать сейчас можно только на себя, и на своего ближнего, — считает публицист. — Принцип «разделяй и властвуй» никто не отменял. Опасные приступы русофобии, обвинения в действиях России каждого русского в Киеве не только не помогут остановить трагедию, но и разжигают угрозу этнических конфликтов. Не пускайте в свое сердце этих джинов!»

Ульянов убежден, что русский, украинский и белорусский народы, живущие на постсоветском пространстве, могут и должны освободиться от своих империй вместе.

«Прошу вас, не сейте между нами еще и эту, самую ядовитую, национальную вражду. Это не действия народов. Это действия империй, узниками которых являются народы: все мы и каждый из нас. Сейчас фокус должен быть на сохранении себя, спасении человеческих жизней. Берегите жизни. Жизни — превыше всего!» — заключил публицист.

Напомним, президент РФ Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.