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Тунис попросил WWF помочь в восстановлении прибрежной линии
Весь мир
Тунис попросил WWF помочь в восстановлении прибрежной линии
flickr.com  /  David Stanley

Тунис, 25 февраля. Правительство республики обратилось за поддержкой к Всемирному фонду природы (WWF) для улучшения ситуации на побережье, пострадавшем от нашествия пластиковых отходов и бесконтрольного рыболовства.

Береговая линия Туниса длиною более тысячи километров по Средиземному морю подверглась климатическим изменениям, что негативно сказалось на жизни граждан прибрежных городов.

Недавно Генеральный секретариат по морским делам республики подписал соглашение с WWF, которое поддерживает повышение осведомленности, исследования и инициативы, направленные на создание экономической деятельности и рабочие места в районе морей и океанов без ущерба для экологии.

«Загрязнение пластиком достигло в среднем семь килограммов на километр и истощило 70% морских ресурсов Туниса», — заявил директор отделения Всемирного фонда природы в Северной Африке Джамал Грегер.

По его словам, прибрежные районы республики подвергаются риску морского дрейфа, который охватил около 280 километров пляжей. Из них почти 55 км отмечены резким снижением уровня морских берегов с деградацией песчаных дюн.

«Правительство в сотрудничестве с Глобальным климатическим фондом ищет решения для защиты морских богатств Туниса и создания новых рабочих мест, связанных с защитой морей и океанов», — говорится в сообщении.

Активист-эколог Хоссам Хамди заявил, что загрязнение пластиком разрушает побережье республики и может привести к исчезновению морских обитателей. Это негативно скажется на средствах к существованию рыбаков.

«Морское рыболовство обеспечивает около 50 тысяч прямых рабочих мест, почти две трети из которых занимают жители прибрежных городов», — уточнил он.

Хамди призвал власти Туниса воспользоваться всеми возможностями, которые предлагает WWF, чтобы создать новый механизм развития на прибрежных берегах.

Правительство республики обсудило с представителями Международного валютного фонда программу экономических реформ. Изменения необходимы для получения кредита.

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