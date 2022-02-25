Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 22:30
22:28
Политика
Лукашенко: Запад отвел подальше свои войска от границ с Белоруссией
22:21
Весь мир
СМИ: Европа боится отключить Россию от SWIFT
22:20
Технологии
Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации
22:15
Общество
Застрявшие в Египте и Турции туристы из Украины не могут вернуться обратно в страну
22:08
Политика
Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян
22:03
Экономика
«Укргаздобыча» законсервировала ряд объектов на Украине
22:02
Политика
МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
22:02
Политика
Голос Мордора: «Заговор молчания западных СМИ»
21:57
ФАН-ТВ
Популярная блогерша Анна Куценко сравнила заработок в офисе и TikTok
21:57
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс снова допускает неточности в своих заявлениях о РФ
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Военкор Фридрихсон показала последствия жуткого обстрела ВСУ в Донецке

Общество
Военкор Фридрихсон показала последствия жуткого обстрела ВСУ в Донецке
Федеральное агентство новостей  / 

Улица 9 января, Донецк. Удар украинской стороны по зданию спасательного центра МЧС. Пострадали близстоящие жилые дома. В одном из них живет Андрей, он подросток. Пострадала его комната. Он успел спрятаться с отцом в подвале. 

«Я очень боялся, что будет все плохо», — говорит Андрей.

Мальчик хочет стать полицейским. На месте происшествия работали МЧС и полиция. Также пострадали гаражные боксы.

Смотрите подробнее в репортаже журналиста Наданы Фридрихсон, которая вещает с места событий, специально для ФАН.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Военкор Фридрихсон показала последствия жуткого обстрела ВСУ в Донецке
донбасс обстрелы донецк надана фридрихсон
Комментировать