Военкор Фридрихсон показала последствия жуткого обстрела ВСУ в Донецке

Улица 9 января, Донецк. Удар украинской стороны по зданию спасательного центра МЧС. Пострадали близстоящие жилые дома. В одном из них живет Андрей, он подросток. Пострадала его комната. Он успел спрятаться с отцом в подвале.

«Я очень боялся, что будет все плохо», — говорит Андрей.

Мальчик хочет стать полицейским. На месте происшествия работали МЧС и полиция. Также пострадали гаражные боксы.

Смотрите подробнее в репортаже журналиста Наданы Фридрихсон, которая вещает с места событий, специально для ФАН.