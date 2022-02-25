БЕЗФИЛЬТРОВ с Анной Куценко. Как стать звездой TikTok после 30 лет?

Ведущий передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ Антон Беккужев пообщался с известной блогершей Анной Куценко, завоевавшей внимание подписчиков своими музыкальными пародиями в TikTok.

Путь Анны к успеху и тысячам поклонников начался в 2017 году, когда она переехала в Москву. В то время она зарабатывала участием в телевизионных передачах. Роли были небольшими: где-то надо было просто постоять в кадре, где-то девушка играла приглашенного гостя. Свой заработок будущая звезда TikTok откладывала на запланированные курсы телеведущей. Но этим планам тогда не суждено было сбыться: однажды, придя домой, Анна обнаружила, что все ее сбережения бесследно исчезли. Попытавшись прояснить этот вопрос с хозяйкой съемной квартиры, где Куценко снимала комнату, девушка оказалась на улице.

Личная жизнь Анны тоже не складывалась: после двух лет замужества она приняла решение разойтись с мужем, не сойдясь с ним во мнениях и взглядах на жизнь. Супруг не поддерживал ее в ее стремлении к творческой карьере. Однако о разводе Куценко не жалеет, считая принятое решение абсолютно верным.

До того, как стать звездой TikTok, Анна работала инженером ПТО в строительной компании. Услышав вопрос ведущего программы #БЕЗФИЛЬТРОВ о том, что оказалось прибыльнее, Анна, отсмеявшись, ответила не задумываясь. Куценко рассказала, что за час работы над заказом в TikTok получает свою прежнюю месячную зарплату.

Об этом и многом другом Анна Куценко рассказала Антону Беккужеву в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.