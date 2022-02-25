«Поздно пить боржоми»: Журавко о предложениях Зеленского по перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский уже упустил свой шанс на мирное урегулирование. Единственным возможным исходом на данный момент является безоговорочная капитуляция. Таким мнением в беседе с ФАН поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Сегодня, 25 февраля, ВС РФ вплотную подошли к Киеву. На фоне подобных новостей всё чаще стали звучать призывы к мирному процессу. В частности, с украинской стороны. Так, президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров.

«Не думаю, что сейчас нужно уже с ним проводить переговоры, когда большая часть Украины находится под контролем, радикалы бегут, военные сдаются. Считаю, что Зеленский упустил свой шанс <…> Украину втянули в войну, разбили страну и как всегда киданули <…> Переговоры надо проводить. Тут всё зависит от России. Если Россия в лице президента Путина посчитает необходимым провести переговоры, то только с тем условием, что Зеленский должен сейчас подписать акт о капитуляции, а последние крохи тех военных, которые до сих пор стреляют по Донбассу немедленно отозвать в места постоянной дислокации. Тогда, конечно, можно поговорить», — отметил экс-нардеп.

Ранее появлялись сообщения о том, что в связи с текущими событиями президент Зеленский укрылся в бункере. Однако недавно украинский лидер появился на публике и сообщил, что вместе со своими соратниками он всё ещё находится в Киеве.