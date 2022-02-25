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Бывший муж Гагариной в день рождения почувствовал себя никому ненужным

Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной в день рождения почувствовал себя никому ненужным
instagram.com  /  @isxakov

Москва, 25 февраля. Экс-супруг Певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заявил, что в день рождения чувствует себя очень одиноко. По словам фотографа, это ощущение преследует его с самого детства.

Исхакову на днях исполнилось 44 года. Звездный фотограф опубликовал в Instagram черно-белый снимок, на котором позирует в задумчивости. Фотографию он сопроводил «небольшой исповедью». Исхакова признался, что с детства был застенчивым и тяготился вниманием к себе даже в свой день рождения.

«Я весь день вежливо киваю, улыбаюсь и что-то бормочу в ответ на волне искренних поздравлений близких (и не очень близких), но на самом деле я всегда отслеживаю в себе эту чертову неловкость. Как будто я не заслуживаю всего этого внимания», — написал он.

Бывший муж Гагариной в день рождения почувствовал себя никому ненужным
Prt Scr instagram.com / @isxakov

Фотограф считает, что окружающие просто пытаются быть вежливыми. Но на самом деле, кроме близких, он никому не нужен. Пользователи в комментариях поздравили его с днем рождения и пожелали как можно больше хороших людей рядом.

Ранее Полина Гагарина ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру и маленькую грудь. По словам исполнительницы, она никогда не хотела иметь большой бюст.

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фотограф гагарина исхаков
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