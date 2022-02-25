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Захарова посоветовала Украине определиться с намерением вести диалог с Россией

Политика
Захарова посоветовала Украине определиться с намерением вести диалог с Россией
mid.ru

Москва, 25 февраля. Украина должна сама понять, хочет ли она вести переговоры с Россией. Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала возможность контактов между Москвой и Киевом на фоне военной операции в Донбассе.

«Пусть они теперь сами поймут, они хотят этих переговоров или нет. Ведь параллельно с заявлением президента Зеленского тут же выбежал, куда уж не знаю, министр Кулеба, который начал говорить о том, что Россию надо притащить в Гаагу», — напомнила Мария Захарова в эфире Первого канала.

Украинский президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что не боится диалога с Москвой. Он призвал российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров и даже согласился обсудить нейтральный статус своей страны.

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