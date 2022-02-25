Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 21:02
21:02
Весь мир
Военные ЦАР пресекли покушение на президента благодаря обучению у российских инструкторов
21:01
Политика
Захарова указала на неоднократные попытки США заблокировать диалог России и Украины
21:01
Армия
Столтенберг: НАТО разместила на востоке Североатлантического альянса тысячи военных
21:01
Политика
Дипломат Чижов предсказал расширение ДНР и ЛНР до размера областей
21:00
Экономика
Илона Маска и его брата обвинили в инсайдерской торговле акциями Tesla
20:59
Армия
Баранец объяснил появление букв Z на технике ВС РФ необходимостью помечать «своих»
20:59
Экономика
Ряд зарубежных автопроизводителей приостановил экспорт в Россию
20:59
Весь мир
Facebook против «горловской Мадонны»: американская соцсеть скрывает фото жертвы ВСУ
20:58
Весь мир
Полиция ЦАР задержала в Бамбари вооруженного французского эмигранта
20:58
Наука
Оксфордский университет создал генеалогическое древо из 231 миллиона родословных
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем с 14 марта

Общество
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем с 14 марта
pxhere.com

Москва, 25 февраля. Российская сторона приняла решение о возобновлении авиасообщения с Китаем и Индонезией с 14 марта текущего года.

Перелеты будут совершаться три раза в неделю в каждую страну. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» ранее сообщил о приостановке авиасообщения между Москвой и южными городами России. Авиаперевозчик временно отменил рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и другие города.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Россия возобновляет авиасообщение с Китаем с 14 марта
россия китай авиасообщение
Комментировать