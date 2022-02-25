Россия возобновляет авиасообщение с Китаем с 14 марта

Москва, 25 февраля. Российская сторона приняла решение о возобновлении авиасообщения с Китаем и Индонезией с 14 марта текущего года.

Перелеты будут совершаться три раза в неделю в каждую страну. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» ранее сообщил о приостановке авиасообщения между Москвой и южными городами России. Авиаперевозчик временно отменил рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и другие города.