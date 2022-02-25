Юрист Гусев объяснил, кто должен выплачивать долги попавшего в психбольницу Николаева

Москва, 25 февраля. Актер и режиссер Валерий Николаев попал в психиатрическую больницу, оставив свою супругу Эльмиру Земскую с малолетним ребенком на руках и огромным кредитом за машину. Юрист Максим Гусев считает, что жена артиста по закону не должна отвечать за его финансовые обязательства.

СМИ уже не первую неделю пишут, что актер проходит серьезное лечение в одной из столичных клиник. Однако его законная супруга не спешит подтверждать эту информацию журналистам. Тем временем коллеги сценариста организовали сбор средств для его жены и ребенка, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за долгов главы семейства. Юрист Гусев не считает, что все так критично. По его мнению, друзья Николаева, во-первых, могут помочь Земской, а, во-вторых, не исключено, что кредит вообще не нужно в настоящий момент оплачивать.

«Сегодня поможете вы, завтра помогут вам. Кроме того, не надо забывать, что обычно все кредитные обязательства обеспечиваются страхованием жизни и здоровья, в число коих входит утеря трудоспособности. В этом случае страховая компания исполняет обязательства по погашению кредита в течение всего периода времени нетрудоспособности», — цитируют Гусева «Дни.ру».

Ранее адвокат Андрей Сарычев высказал мнение, что Николаев вполне может рассчитывать на компенсацию в размере 20 миллионов рублей после инцидента в следственном изоляторе. Там актер подвергся нападению, в результате которого ему в лицо плеснули кипятком.