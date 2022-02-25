Сенатор Ковитиди о спецоперации России: «Залитый кровью Донбасс ждал этого долгих восемь лет»

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН выразила надежду, что спецоперация России по защите республик Донбасса вскоре положит конец националистической власти на Украине.

Донбасс ждал этого долгих восемь лет. Колонка Ольги Ковитиди

Многолетней безнаказанности киевского режима пришел конец. Залитый кровью Донбасс ждал этого долгих восемь лет. Операция по денацификации и демилитаризации Украины стала крайней мерой после многолетних попыток призвать киевский режим к конструктивным мирным переговорам. Как говорится, «если видишь, что драки не избежать, — бей первым!»

НАТО разместила свои базы по периметру всех наших границ, что представляет реальную угрозу для России. При этом США и НАТО использовали бездумный марионеточный киевский режим как инструмент борьбы с РФ.

Москва вынужденно перешла к активной фазе самозащиты, четко осознавая намерения противника. Украинский народ — братский для нас, он заслуживает жить в спокойной и суверенной стране. Мы выступаем за свободный выбор народа Украины своей будущей судьбы. Наша страна готова перейти к переговорам, но только после того, как на Украине будет восстановлен мир и демократический порядок. При этом нашим заокеанским партнерам не стоит «изображать хорошую мину при плохой игре» — всем уже понятно, что именно дестабилизирующая политика США и НАТО привела к серьезной деградации украинской власти.