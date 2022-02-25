Экономист Колташов назвал «декоративным» новый пакет антироссийских санкций

Москва, 25 февраля. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудили введение персональных санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило издание Financial Times.

По сообщению журналистов, в ЕС в настоящее время прорабатывается вопрос о заморозке «активов» Путина и Лаврова на территории Евросоюза. В то же время источник не уточнил о каких именно активах идет речь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все средства Владимир Путин хранит в банке «Россия», который и так уже находится под западными санкциями.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Данное решение может стать частью новых санкций, которые были введены странами Запада в ответ на военную спецоперацию российской армии, направленную на защиту гражданского населения на Донбассе и в других регионах Украины.

На настоящий момент известно об ограничениях, которые были введены США, Канадой, странами Европы и некоторыми другими государствами в отношении России, а также Белоруссии, власти которой поддержали усилия РФ по денацификации Украины.

Кроме президента и главы МИД под ограничения попали руководители ряда российских министерств и ведомств, представители бизнеса и руководители СМИ.

Федеральное агентство новостей /

Также ряд ограничительных мер был планово введен против ряда российских компаний. Прежде всего ограничения затронут финансовый сектор: под них попали несколько банковских учреждений двух стран, включая Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и банк «Россия». Также санкции коснутся экспорта в Россию продукции двойного назначения, полупроводниковых компонентов, систем обеспечения информационной безопасности, телекоммуникационного оборудования и ряда другой технологической продукции. Необходимо отметить, что новые санкции не только дублируют ранее введенные, но и оставляют определенные лазейки для обеспечения возможности сотрудничать с попавшими под них организациями.

Федеральное агентство новостей /

В то же время в Европе говорят, что оставили самые «ядерные» опции про запас — на случай ухудшения обстановки в Украине. Одной из этих опций является отключение российских банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Экономист Василий Колташов в беседе с редакцией ФАН оценил возможное влияние нового пакета западных санкций на российскую экономику, а также оценил перспективы развития российской промышленности в сложившихся условиях.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт уверен, что, несмотря на воинственную риторику, нынешний пакет санкций является во многом демонстративным и позволяет Западу сохранить лицо, не доводя обострение отношение с Россией до серьезного уровня.

«Финансовую систему западные санкции задевают. Но это заставляет ее искать новую стратегию поведения, потому, что ставка на сотрудничество с западными финансовыми рынками оказывается под большим вопросом. Что с точки зрения российской экономики не так уж плохо. У них есть возможность не пытаться взять сверхприбыль на завышенных процентных ставках, а работать как положено работать коммерческим банкам в качестве кредиторов реального сектора. И помогать преодолевать те проблему, которые связаны с нашим технологическим отставанием»

По его мнению, сейчас российские банки могут, не опасаясь санкций, начать работу в Крыму, а также сосредоточиться на финансировании промышленности.

«Эти банки находятся в административной дрессировке. Пока эта дрессировка была ограниченной, поэтому заставить их работать в Крыму не удалось. Их можно превратить в реальных кредиторов промышленности, какими являются многие банки в Китае, но для этого потребуется большая административно-воспитательная работа. И это не пряник».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Экономист считает, что в ходе состоявшейся вчера встречи президента Путина с представителями бизнеса были озвучены условия работы в новых реалиях, а также те преимущества, которые могут получить компании, работающие над правительственными программами.

«Президент сообщил, что наша политика в настоящих условиях становится в большей части протекционистской. Это означает, что мы в большей мере будем поддерживать национальное производство и замещение или выпуск новой продукции касательно всего того, что нам сейчас нельзя покупать. В этом смысле послание Путина очевидно: наш рынок будет отдан нашим собственным производителям или производителям, работающим на основе единых технологических и торговых цепочек, единых проектов разработки с другими евразийскими странами — хоть бы даже и с Ираном. И по сути это означает, что вы сможете создавать продукцию, получая гарантии сбыта на российском рынке — включая государственный заказ».

Василий Колташов выразил мнение, что украинская ситуация является начальным этапом по переформатированию системы безопасности в Европе, о чем настаивает российское руководство.

«Мы сейчас находимся на первом этапе большой истории — это зачистка Украины от неонацистов. Второй этап будет состоять в том, что начнутся большие переговоры с Западом, которые будет вести с одной стороны Путин, а с другой стороны Байден. Это будет реально крупный дипломатический диалог, который приведет к тому, что многие «адские» санкции будут пересмотрены. Надо учитывать, что США очень боятся радикальных санкционных ответов в сфере интеллектуальной собственности. Если Россия, например, откажется признавать американские патенты, то Штаты могут понести ущерб на 10 триллионов долларов. Американцы знают, что они могут понести этот урон, поэтому все санкции носят скорее имитационный характер».

Федеральное агентство новостей /

Даже в украинском руководстве понимают, что они стали заложниками собственных иллюзий относительно того, как Украину воспринимают на Западе. А Запад поступил с Зеленским и другими представителями киевского режима со всем свойственным ему цинизмом.

«Зеленский был вынужден признать, что Запад Украину предал. Это заявление объясняется экономической логикой Запада: американцы и европейцы не хотят нести материальные потери, они не хотят вызвать российские радикальные санкции. Поэтому все санкции скорее стимулируют наше развитие, чем наносят серьезный ущерб. И если даже говорить о Германии, то все их обещания ограничить закупку российского угля и газа являются декоративными, — это все пока слова, которые будут забыты на следующем этапе».

Колташов скептически оценивает перспективы сотрудничества России с Европой в сложившихся условиях.

«ЕС все сказал нам, когда отказался от безвизового режима с Россией — переговоры по этому вопросу зашли в тупик в 2010 году. ЕС все сказал, когда российский бизнес не смог купить «Опель». Нам было сказано: —«Вы можете быть только нашей периферией, а мы будем расширять свое господство на восток». В этих целях и был произведен государственный переворот на Украине. В этих целях в 2020 году в Белоруссии была осуществлена попытка свергнуть, и, по всей видимости, — убить — президента Александра Лукашенко. И когда Россия создала Таможенный союз, в ЕС восприняли это не как дополняющую инициативу, создающую единое торговое пространство, а как объявление войны. Потому, что получилось, что у России есть собственные планы сотрудничества с Украиной, Белоруссией, Казахстаном. Они хотели видеть эти страны своей периферией, чтобы черпать ресурсы. Никакой наш план по созданию единого пространства их не интересовал».

В то же время он не исключает, что идея единого пространства от Владивостока может быть реализована в будущем.