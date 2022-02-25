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Спецкор Сладков в Донбассе

Бойцы Народной милиции ЛНР взяли под контроль населенный пункт Трехизбенка в Донбассе

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 20:42
Армия
Бойцы Народной милиции ЛНР взяли под контроль населенный пункт Трехизбенка в Донбассе
Из личного архива Виталия Киселёва

Луганск, 25 февраля. Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 21 километра и взяла под контроль поселок Трехизбенка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что накануне подразделения Народной милиции ЛНР на Северодонецком направлении продвинулись еще на несколько километров вглубь Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин санкционировал проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины с целью защитить мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Населению страны ничто не угрожает.

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ЛНР донбасс народная милиция минобороны рф
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