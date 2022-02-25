МО РФ: российские военные получили трофейные ПТРК британского и американского производства

Москва, 25 февраля. Российские военные заполучили в качестве трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В пятницу вечером российское оборонное ведомство отчиталось о ходе операции по демилитаризации Украины. В министерстве отметили, что российские военные получили трофейные противотанковые установки Javelin американского производства и британские NLAW. Перечисленные вооружения были переданы НАТО Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи.

Сутками ранее Минобороны РФ сообщило об успешной высадке десантников в районе аэродрома Гостомель под Киевом. В операции приняли участие не менее 200 вертолетов, высадку прикрывали при помощи РЭБ-систем.