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МО РФ: российские военные получили трофейные ПТРК британского и американского производства

Армия
МО РФ: российские военные получили трофейные ПТРК британского и американского производства
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Российские военные заполучили в качестве трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В пятницу вечером российское оборонное ведомство отчиталось о ходе операции по демилитаризации Украины. В министерстве отметили, что российские военные получили трофейные противотанковые установки Javelin американского производства и британские NLAW. Перечисленные вооружения были переданы НАТО Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи.

Сутками ранее Минобороны РФ сообщило об успешной высадке десантников в районе аэродрома Гостомель под Киевом. В операции приняли участие не менее 200 вертолетов, высадку прикрывали при помощи РЭБ-систем.

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