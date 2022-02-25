Зеленский в видеообращении сообщил о своем местонахождении

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео, в котором сообщил, где находится в настоящее время.

Украинский лидер записал обращение на фоне административного здания в Киеве. Рядом с ним находились председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк.

«Президент тут, все мы тут», — сказал Зеленский.

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Как стало известно ранее, телеканал CNN сообщил о перемещении главы Украины в бункер. По сведениям СМИ, Зеленский мог покинуть офис из-за приближения российских войск к Киеву.