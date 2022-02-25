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Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 млн евро

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 20:18
Экономика
Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 млн евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. РФ в начале года заплатила взнос наравне с другими странами, входящими в Совет Европы. Теперь, после решения о приостановке ее членства, 32,5 млн евро необходимо вернуть, подчеркнул сенатор Владимир Джабаров.

Инициаторами ограничения России в правах стали Украина и Польша, мотивируя это проведением спецоперации на территории Украины, начатой российскими властями с целью защитить жителей ЛНР и ДНР.

«Уважаемый Совет Европы, если я правильно помню, взносы выплачивался в начале года. Поэтому будьте любезны, проявите порядочность и верните российский взнос за текущий год», — цитирует Джабарова ТАСС.

В Совете Европы отметили, что каналы коммуникации с Москвой остаются открытыми. РФ не перестает быть частью организации и участником конвенций,

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