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МО РФ: Украина потеряла 211 объектов военной инфраструктуры

Армия
МО РФ: Украина потеряла 211 объектов военной инфраструктуры
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 25 февраля. Российское оборонное ведомство отчиталось о потерях, которые понесла украинская армия во время спецоперации ВС РФ.

По данным минобороны, российские военные вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 17 пунктов управления и узлов связи. Были нейтрализованы 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбиты 6 боевых самолетов, один вертолет, 5 беспилотников, уничтожено 67 танков и других боевых бронемашин, 16 реактивных систем.

Ранее российские вооруженные силы заявили, что не намерены наносить никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы.

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