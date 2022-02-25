МО РФ: Украина потеряла 211 объектов военной инфраструктуры

Москва, 25 февраля. Российское оборонное ведомство отчиталось о потерях, которые понесла украинская армия во время спецоперации ВС РФ.

По данным минобороны, российские военные вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 17 пунктов управления и узлов связи. Были нейтрализованы 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбиты 6 боевых самолетов, один вертолет, 5 беспилотников, уничтожено 67 танков и других боевых бронемашин, 16 реактивных систем.

Ранее российские вооруженные силы заявили, что не намерены наносить никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы.