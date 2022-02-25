Российские войска в ходе спецоперации на Украине блокировали Сумы и Конотоп

Киев, 25 февраля. Подразделения Вооруженных сил России блокировали два украинских города во время специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона лишила мирных жителей возможности покинуть зону боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин санкционировал проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины с целью защитить мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Это вынужденная мера, населению страны ничто не угрожает.