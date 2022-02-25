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Украина наводнена оружием: почему высок риск провокаций националистов
Политика
Украина наводнена оружием: почему высок риск провокаций националистов
facebook.com  /  @pressjfo.news

Украинские националисты могут пытаться приписывать свои преступления российским вооруженным силам. Таким мнением поделился в беседе с ФАН публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

«Безусловно, риски этого растут, особенно учитывая, что сейчас в Киеве и других городах Украины практически бесконтрольно раздается оружие. Оружия на руках и так было много в связи с многолетней операцией украинских вооруженных сил против ДНР и ЛНР, через которую прошли многие мужчины призывного возраста. К этому прибавляется новое вооружение. Раздается оно всем подряд, без документов. Это, в принципе, создает большую проблему в перспективе, когда придется урегулировать эту ситуацию», — сказал публицист.

Юрий Голубь также отметил, что подобные фейки могут использоваться для противостояния с нашей страной в инфополе.

«На данный момент [оружие], вполне вероятно, может использоваться для провокаций, информационных спекуляций на преступлениях, которые совершают бандиты, и их можно приписать российским военным. Безусловно, такие риски существуют. Они весьма, весьма вероятны», — пояснил собеседник ФАН.

Украина наводнена оружием: почему высок риск провокаций украинских националистов
vk.com / @yuri_golub

Также он прокомментировал сообщения в СМИ, что внедренные в Вооруженные силы Украины националисты под страхом смерти принуждают вступать в конфликт сослуживцев, которые хотят сдаться России.

«Учитывая низкий морально-боевой дух украинских военных, не говоря уже о подразделениях территориальной обороны, не исключено, что будет предпринят даже такой шаг с опорой на наиболее верные режиму части», — подытожил политический аналитик.

Ранее сдавшийся в плен украинский гранатометчик сообщил об американских инструкторах в Донбассе. По его словам, командование бросило военнослужащих с приказом держаться до последнего.

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Все новости / Политика / Украина наводнена оружием: почему высок риск провокаций националистов
украина националисты голубь
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