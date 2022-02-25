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Эксперт по шоу-бизнесу Манукян о лишении России «Евровидения»: «Представляю, как расстроится Киркоров»
Шоу-бизнес
Эксперт по шоу-бизнесу Манукян о лишении России «Евровидения»: «Представляю, как расстроится Киркоров»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не будет принимать участие в конкурсе 2022 года. Это решение связывают со спецоперацией России на Украине для защиты республик Донбасса. По мнению журналиста и блогера Вадима Манукяна, который является экспертом по шоу-бизнесу, в том числе много пишет о «Евровидении», сильнее всех от этого решения, вероятно, расстроится певец и продюсер Филипп Киркоров. Дело в том, что Киркоров много лет сотрудничает с российскими и зарубежными звездами, которые пытаются покорить вершины «Евровидения».

«Представляю, как расстроится Филипп Киркоров, — отметил Манукян в беседе с ФАН. — Филипп же так долго интриговал по поводу участника «Евровидения», с которым поедет его Dream Team в этом году. Лично для меня было очевидно, что он планировал ехать с участником от России.

Но интрига, как видите, разрешилась еще до 10 марта — финального дня оглашения имен участников от стран. В целом я к этому конкурсу до определенного времени относился вполне благосклонно. Однако история с Юлией Самойловой и ее недопуском в 2017 году на «Евровидение» в Киеве меня, конечно, сильно расстроила. Так что пусть этот конкурс годик поживет без нас, а потом, может, мы еще и возвращаться в него не захотим, как знать».

Многие европейские организации — политические, спортивные и культурные — уже отказались от контактов с Россией на фоне обострения вокруг Украины.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эксперт по шоу-бизнесу Манукян о лишении России «Евровидения»: «Представляю, как расстроится Киркоров»
россия украина евровидение киркоров манукян
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