Звезда ТikTok Анна Куценко рассказала о разводе с отцом своей дочери

На вопрос ведущего #БЕЗФИЛЬТРОВ Антона Беккужева, из-за чего же распался брак между Анной Куценко и ее супругом, блогер ответила, что после двух лет замужества приняла решение разойтись с мужем из-за разных целей и взглядов на жизнь.

В какой-то момент Куценко поняла, что больше не может разрываться, бесконечно выбирая между семьей и стремлением к развитию, тем более, что на поддержку от близкого человека рассчитывать не приходилось.

«Я все время куда то рвалась. Семью человеку надо было, а мне — все время куда-то рваться», — поделилась Анна.

Отвечая на вопрос ведущего, не жалеет ли она о разводе, девушка ответила, что счастлива и ничего бы не стала менять.

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