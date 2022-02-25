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МИД: санкции Британии не остановят операцию России в Донбассе

Политика
МИД: санкции Британии не остановят операцию России в Донбассе
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 25 февраля. Угрозы антироссийских санкций со стороны Великобритании бесполезны и бессмысленны. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве добавили, что заявления Лондона об ограничительных мерах не сдержат Москву и не остановят ее военную операцию в отношении Украины. Санкции способны только привести к новому витку эскалации.

Британия ведет провокационную риторику. Англичане поощряют деструктивные действия Киева, а это неприемлемо, добавили в российском министерстве.

О санкциях против России недавно заявили Евросоюз, Великобритания и США. Москва ответила, что примет зеркальные меры.

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