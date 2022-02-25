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Журналист Норкин сравнил риторику Зеленского на фоне спецоперации РФ с поведением женщины

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 19:51
Политика
Журналист Норкин сравнил риторику Зеленского на фоне спецоперации РФ с поведением женщины
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 25 февраля. Метания президента Украины Владимира Зеленского на фоне российской спецоперации стали поводом для анекдота. Им с гостями студии «Места встречи» поделился телеведущий Андрей Норкин.

Журналист высказал свою позицию по поводу напряженной ситуации на Украине. Норкин был изумлен поведением Зеленского, который чередовал заявления о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и требования по введению санкций против России.

По словам телеведущего, на фоне противоречивости и систематического невыполнения обещаний украинскому лидеру не стоит доверять. Норкин в анекдоте сравнил главу Украины с женщиной, которая безуспешно пытается добиться внимания мужчины.

«Я искал сегодня какую-то аллегорию деятельности всех этих киевских руководителей. По-моему, подходящая иллюстрация. «Наташ, что мне делать? Вот я уже и мурлыкала, и спинку выгибала, и царапалась, а он меня киской так и не называет. Что мне делать?» «В тапки ему *** (нагадь – прим. ред.)», – иронизирует журналист.

Гости программы «Место встречи» плакали от смеха в ответ на забавное сравнение Норкина.

Напомним, что темой выпуска программы «Место встречи» стало внезапное «исчезновение» президента Украины Зеленского с политических радаров. По сообщению CNN, украинского лидера вывезли в бункер.

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