Певец Лоза видит смысл президенту Зеленскому вернуться играть в КВН

Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому есть смысл вернуться играть в КВН, даже несмотря на его несмешные шутки. Таким мнением поделился в беседе с ФАН певец, композитор Юрий Лоза.

Собеседник подчеркнул, что никогда не был в восторге от деятельности Владимира Зеленского на эстраде.

«Он мне никто. Я с ним не знаком. Я с ним не работал ни на одном проекте. Те шутки, что они озвучивали в свое время, не были для меня такими уж искрометными. Я вообще к КВН отношусь прохладно. Самодеятельность она и есть самодеятельность», — сказал певец.

Юрий Лоза также заявил, что, на его взгляд, нынешний президент Украины вряд ли обладает выдающимся актерским талантом.

«Он что, профессиональный артист? Его можно использовать, как профессионального актера, чтобы он сыграл какую-то роль? Возьмите любую хрестоматийную роль и представьте, что ее сыграл Зеленский. Я не могу. Он не потянул бы роли, которые сыграл [Михаил] Ульянов. Представьте «Пять вечеров» и Зеленского в главной роли. Можно такое представить? Нет, нельзя. Комедийные скетчи играть? Их играют все. Трудно поверить, что он может сделать карьеру в кино», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Юрия Лозы /

В завершение он назвал одну сферу, в которой Владимиру Зеленскому может улыбнуться удача на фоне явно не сложившейся политической карьеры.

«Зеленский профессиональным актером не является. Он квнщик, поэтому у него, наверное, будут шансы отличиться в какой-нибудь команде КВН. В каком-нибудь сериале, который снимают квнщики, — тоже может быть. Он же этим занимался, почему бы не заниматься этим дальше. Если мы говорим о серьезной работе — "Король Лир", "Отелло" — вряд ли это будет оправдано ставить», — подытожил композитор.

Ранее политолог Антон Бредихин оценил нынешнего президента Украины. По мнению собеседника, Владимир Зеленский сгодится для того, чтобы подписать акт о капитуляции.