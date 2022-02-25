Президент Парагвая уволил второго министра из-за связей с наркокартелями

Асунсьон, 25 февраля. Министр Национального секретариата по чрезвычайным ситуациям Парагвая Хоакин Роа был смещен с поста в связи с обвинениями в отмывании денег и наркоторговле. Об этом сообщают власти страны.

В ходе операции по борьбе с контрабандой запрещенных веществ силы безопасности Парагвая изъяли яхту, принадлежавшую Рое. По информации правительства, бывший министр приобрел судно стоимостью 500 тысяч долларов в 2018 году, однако оно не включено в список его имуществ.

Сам Роа заявил, что для покупки яхты он взял кредит в 150 тысяч долларов. Экс-министр отметил, что судно не указано среди его имущества, так как он представил декларацию об имуществе и доходах в 2014 году.

Por Decreto N° 6701 el Poder Ejecutivo da por terminada las funciones de Joaquín Roa como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional @senparaguay y designa como Encargado de Despacho a Miguel Kurita ???? https://t.co/xmJQBbZc4H pic.twitter.com/opehwcQadw — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) February 24, 2022

Кроме того, яхта была импортирована компанией одного из крупнейших наркоторговцев Альберто Коубе, который был задержан в результате операции.

По причине скандала президент Парагвая Марио Абдо Бенитес был вынужден сместить Рою с должности. Вместо него на пост министра Национального секретариата по чрезвычайным ситуациям был назначен Мигель Курита, который уже выполнял эти функции до Рои.

Ранее был отправлен в отставку министр внутренних дел Арнальдо Джуццио, который также имеет предполагаемые связи с бразильской наркомафией. Об этом стало известно после того, как он использовал грузовик, принадлежащий одному из наркоторговцев, во время отпуска в Бразилии.