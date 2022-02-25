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Президент Парагвая уволил второго министра из-за связей с наркокартелями

Весь мир
Президент Парагвая уволил второго министра из-за связей с наркокартелями
Prt Scr Twitter / @senparaguay  / 

Асунсьон, 25 февраля. Министр Национального секретариата по чрезвычайным ситуациям Парагвая Хоакин Роа был смещен с поста в связи с обвинениями в отмывании денег и наркоторговле. Об этом сообщают власти страны.

В ходе операции по борьбе с контрабандой запрещенных веществ силы безопасности Парагвая изъяли яхту, принадлежавшую Рое. По информации правительства, бывший министр приобрел судно стоимостью 500 тысяч долларов в 2018 году, однако оно не включено в список его имуществ.

Сам Роа заявил, что для покупки яхты он взял кредит в 150 тысяч долларов. Экс-министр отметил, что судно не указано среди его имущества, так как он представил декларацию об имуществе и доходах в 2014 году.

Кроме того, яхта была импортирована компанией одного из крупнейших наркоторговцев Альберто Коубе, который был задержан в результате операции.

По причине скандала президент Парагвая Марио Абдо Бенитес был вынужден сместить Рою с должности. Вместо него на пост министра Национального секретариата по чрезвычайным ситуациям был назначен Мигель Курита, который уже выполнял эти функции до Рои.

Ранее был отправлен в отставку министр внутренних дел Арнальдо Джуццио, который также имеет предполагаемые связи с бразильской наркомафией. Об этом стало известно после того, как он использовал грузовик, принадлежащий одному из наркоторговцев, во время отпуска в Бразилии.

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отставка отмывание денег наркоторговля парагвай
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