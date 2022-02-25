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Россия признала соцсеть Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 19:35
Общество
Россия признала соцсеть Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека
pixabay.com

Москва, 25 февраля. Генеральная прокуратура РФ по согласованию с Министерством иностранных дел приняла решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

В связи с этим к ресурсу частично ограничат доступ, заявили в Роскомнадзоре. Каким именно способом удастся реализовать такую инициативу, не сообщается.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — следует из сообщения на сайте ведомства.

Facebook ранее ограничивал аккаунты российских СМИ. Однако это запрещено Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

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