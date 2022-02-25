Российский теннисист Рублев стал первым финалистом турнира в Дубае

Дубай, 25 февраля. Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице ОАЭ.

Андрей Рублев обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Дубае. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6. За три сета седьмая ракетка мира девять раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. Соперник Рублева по финальному матчу турнира в Дубае, который состоится 26 февраля, определится позже.

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