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Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации

Политика
Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации
pixabay.com  /  Endzeiter

Страсбург, 25 февраля. Каналы коммуникации между Россией и Советом Европы остаются открытыми. Об этом говорится в заявлении СЕ.

Права российского государства в Совете Европы приостановлены временно. Она не перестает быть частью организации и участников конвенций, пояснили в сообщении.

Об исключении России из СЕ стало известно 25 февраля. Такое решение приняли в комитете министров, рассказали в МИД Италии. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой негативно отозвался об этих действиях и подчеркнул, что работа структуры невозможна без участия России. Более того, дальнейшая коммуникация Москвы и СЕ будет зависеть от самого Совета.

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