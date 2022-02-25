Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации

Страсбург, 25 февраля. Каналы коммуникации между Россией и Советом Европы остаются открытыми. Об этом говорится в заявлении СЕ.

Права российского государства в Совете Европы приостановлены временно. Она не перестает быть частью организации и участников конвенций, пояснили в сообщении.

Об исключении России из СЕ стало известно 25 февраля. Такое решение приняли в комитете министров, рассказали в МИД Италии. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой негативно отозвался об этих действиях и подчеркнул, что работа структуры невозможна без участия России. Более того, дальнейшая коммуникация Москвы и СЕ будет зависеть от самого Совета.