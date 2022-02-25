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Публицист Тулин: в Болгарии формируется флотилия навстречу русским освободителям
Политика
Публицист Тулин: в Болгарии формируется флотилия навстречу русским освободителям
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Публицист Владимир Тулин рассказал, как население балканских стран отреагировало на спецоперацию ВС РФ по денацификации Украины.

«Болгария неоднородна, разные классы людей реагируют по-разному. Руководство Болгарии всецело ее осудило. На 24 февраля был намечен визит министра иностранных дел Болгарии Теодоры Генчовской на Украину, куда она должна была прилететь вместе с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы выразить свою солидарность киевскому режиму. Но визит этот сорвали, чем она была очень недовольна», — рассказал Владимир Тулин.

В то же время в социальных сетях болгары выражают поддержку действиям России.

«Сейчас в соцсети Болгарии формируется группа, которая призывает владельцев судов и яхт пойти к острову Змеиный, чтобы поприветствовать российские войска. Это будет флотилия братства "Навстречу освободителям". Болгары надеются, что там будет русская военная база. Дело в том, что Змеиный всегда был для болгар священным местом, потому исторически остров был ближайшим местом России. И вот, наконец, освободители пришли на Змеиный», — пояснил Владимир Тулин.

Подобные акции поддержки, по его словам, проходят и в других странах региона.

«В Сербии сейчас очень популярен хэштег "до России осталось всего 285 км", — отметил публицист.

Соседи Украины, по его словам, фиксируют случаи бегства украинских военных в сопредельные государства.

«В Румынии, например, приземлился штурмовик СУ-127 ВСУ, и там теперь гадают, что делать с летчиком: то ли считать его дезертиром, то ли он спас самолет», — рассказал Владимир Тулин.

Публицист Владимир Тулин: в Болгарии формируется флотилия навстречу русским освободителям
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Но в основном в соседние страны бегут мирные граждане, спасаясь от принудительной мобилизации.

«Многие рвутся даже в Приднестровье, лишь бы выехать с Украины. Болгары начали эвакуировать своих граждан, а на Украине закон, который запрещает выезд за границу мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. У многих болгар двойное гражданство, и их украинцы не выпускают в Болгарию», — отметил публицист.

Болгары, проживающие на Украине, сообщают о полной дезинтеграции государственных органов и полном параличе власти на местах.

«На Украине проживает около 300 тысяч болгар, и многие из них говорят, что ситуация на грани: еще немножко и народ начнет грабить супермаркеты и склады. Они предчувствуют скорый крах государственности», — высказал свое мнение Владимир Тулин.

В связи с этим политолог надеется на скорое завершение военной операции и переход сторон к мирному урегулированию конфликта.

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украина болгария бегство тулин
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