Юрий Лоза: Спецоперация в Донбассе будет продолжаться вне зависимости от мнения артистов

Артисты живут эмоциями и не обладают достаточной информацией, чтобы делать громкие заявления о политической жизни страны. Таким мнением в беседе с ФАН поделился певец, композитор Юрий Лоза.

Собеседник издания прокомментировал новость, что некоторые российские артисты не поддержали проведение спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

«На то они и артисты. Они же мыслят эмоциями и живут ими. Они же не знают ничего о том, как устроен мир, взаимоотношения между странами, какие есть подводные течения, политическая обстановка. Они живут в своем мире», — сказал музыкант.

Юрий Лоза также привел пример того, как, на его взгляд, наивно рассуждают творческие люди о большой политике.

«Я помню, как в свое время кто-то из артистов сказал, мол, если мы выключим телевизор, то все конфликты в мире прекратятся. Я предлагаю еще микроволновки и холодильники отключить, но это же никак не повлияет», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Юрия Лозы /

В завершение он поделился своим отношением к разворачивающимся сегодня событиям.

«Вот какой смысл в том, что они против или не против? Все равно спецоперация будет продолжаться. […] Артисты не обладают достаточным количеством информации, чтобы что-либо заявлять. Моя позиция нейтральная. Я жду, чем все это закончится», — подытожил певец.

Ранее балерина Анастасия Волочкова в беседе с ФАН поддержала признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. Артистка заявила, что будет молиться за установление мира в этих регионах.