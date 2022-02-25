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Авиакомпания S7 решила отменить рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 19:19
Общество
Авиакомпания S7 решила отменить рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Москва, 25 февраля. Российская авиакомпания S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы в Европу, которые запланированы в период с 26 февраля по 13 марта.

Причиной для такого решения стало закрытие воздушного пространства европейскими государствами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.

Некоторые государства начали закрывать свои воздушные пространства для России из-за обострения ситуации на Украине. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главная цель спецоперации России на Украине — привлечь к ответственности киевский марионеточный режим за его преступления, в том числе против россиян.

Национальный авиаперевозчик Польши LOT ранее прекратил перелеты в Москву и Петербург. Лайнерам, выполняющим транзитные рейсы, будут предложены альтернативные маршруты.

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донбасс европа авиарейсы отмена s7
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