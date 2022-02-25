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Решетников: санкции Запада направлены на ограничение интеграции РФ в мировую экономику

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 19:13
Экономика
Решетников: санкции Запада направлены на ограничение интеграции РФ в мировую экономику
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 февраля. Авторы санкций рассчитывают отрезать Россию от мировой экономики, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Внутренние резервы РФ не позволят создать экономическую угрозу в краткосрочной перспективе. Осознание этого факта заставило Запад сконцентрироваться на долгосрочных санкциях.

«На первый план сейчас выходят долгосрочные последствия тех санкций, которые вводятся. Основная цель их вполне очевидна — это сдержать развитие российской экономики», — отметил Решетников.

Волна односторонних рестрикций против РФ со стороны ЕС и США ранее вызвала недовольство Министерства иностранных дел Китая.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что ответ Москвы не будет зеркальным. Уже подготовлена целая серия контрсанкций, которые будут бить по слабым местам Запада, приводит ее слова телеканал «Санкт-Петербург».

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