Все добровольно сдавшие оружие в Воронежской области украинские пограничники вернутся домой

Москва, 25 февраля. Все украинские пограничники, которые добровольно сдали оружие на КПП в Воронежской области своим российским коллегам, смогут вернуться домой после оформления документов.

В пятницу ФСБ РФ прокомментировали сдачу оружия украинскими пограничниками на контрольно-пропускном пункте в Воронежской области. Россия гарантирует им беспрепятственное возвращение домой после оформления соответствующих документов.

Ранее стало известно, что очередная группа военнослужащих государственной пограничной службы Украины добровольно сложила оружие. К России обратились за помощью двадцать украинских солдат.