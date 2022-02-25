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Политолог Мухин раскрыл хитрую уловку Зеленского с переговорами о перемирии

Политика
Политолог Мухин раскрыл хитрую уловку Зеленского с переговорами о перемирии
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не просто так заявил о желании вести переговоры с Россией о перемирии и нейтральном статусе, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперт считает, что украинский лидер вовсе не пытается таким образом защитить страну или ее граждан. На самом деле, он всего лишь старается тянуть время, чтобы совершить очередной «хитрый» маневр, как делал это уже не раз.

«Зеленский сейчас пытается создать условия для своей уловки. Вступив в переговоры, он надеется, как и в случае с минским процессом, заморозить конфликт. Он рассчитывает, что коллективный Запад примет иное решение в отношении Украины. Это уловка, она прекрасно видна и, честно говоря, выдает в Зеленском неопытного политика, который, по сути, отстаивает чужие интересы, а не свои», — заявил Мухин в интервью радио «Sputnik на русском».

Политолог отмечает, что в действительности президент Зеленский, скорее всего, покинет страну в самое ближайшее время — как только станет понятно, что Запад не изменит свое решение и не станет воевать с Россией. При этом у лидера Украины уже подготовлен путь к отступлению в США.

«На самом деле, вопрос с Зеленским был закрыт, когда выяснилось, что у него есть и вилла в Майами, и круглая сумма на счету в Соединенных Штатах. В любой момент Зеленский может уехать в США в так называемую политическую иммиграцию, а Украину ждут досрочные президентские выборы», — объяснил эксперт.

Политолог Мухин раскрыл хитрую уловку Зеленского с переговорами о перемирии
Федеральное агентство новостей /

Аналитик подчеркивает, что из-за бездействия Запада России пришлось предпринять серьезные шаги для того, чтобы не позволить Киеву и дальше потакать распространению нацистских и иных подобных течений на Украине, не дать властям Украины уничтожать собственных граждан.

«Россия на данном этапе решет проблему всей Западной Европы, потому что сейчас в центре Европы есть государство, которое активно нацифицируется, нарушает все права человека под разговоры о правах человека. И оно крайне агрессивно, оно воюет со своими гражданами, объявляет войну России, пытается подтянуть к этому все страны ЕС либо финансовым, либо военным способом», — отмечает Мухин.

Политолог считает, что нынешнюю Украину вполне можно сравнить с Германией 1930-х, а всем прекрасно известно, к чему в итоге привела политика Берлина. В связи с этим, убежден Мухин, РФ в очередной раз оказала большую услугу Европе.

«Россия не допустила разрастания этого конфликта в центре Европы до глобальных масштабов. Сейчас РФ, по сути, оказывает услугу Европе. Они в этом признаться не хотят и "спасибо" точно не скажут, но здравомыслящие политики в ЕС понимают, что сейчас происходит. Россия ведет миротворческую, гуманитарную миссию. При этом ни о какой оккупации речи не идет», — подчеркнул генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Украинский юрист, публицист, общественный деятель Татьяна Монтян ранее раскрыла, как поведет себя Запад в ситуации с Украиной. Правозащитница предполагает, что Европа и США попытаются договориться напрямую с Россией о дальнейшем развитии событий.

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