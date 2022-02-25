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Рейнольдс заявил, что в скором времени поделится подробностями о третьей части «Дэдпула»

Общество
Рейнольдс заявил, что в скором времени поделится подробностями о третьей части «Дэдпула»
Кадр из фильма «Дэдпул»

Вашингтон, 25 февраля. Канадско-американский актер Райан Рейнольдс, который сыграл главного героя в серии фильмов «Дэдпул», сообщил, что в ближайшем будущем планируют озвучить детали о предстоящей третьей части франшизы.

Рейнольдс вместе с режиссером картины «Проект «Адам» Шоном Леви дал интервью порталу Collider. Журналисты поинтересовались у актера, как скоро поклонникам «Дэдпула» ждать выход боевика, который находится в разработке последние полтора года. Исполнитель главной роли уклончиво, но обнадеживающе сообщил, что расскажет о деталях приключенческой картины уже очень скоро.

«Надеюсь, что рано или поздно у меня будет пакет обновлений по этому поводу. Так что более четко и ясно я смогу рассказать о триквеле в ближайшем будущем», — заметил он.

В начале февраля имя Рейнольдса появилось в прессе на фоне шутки столетней актрисы и телеведущей Бетти Уайт. Знаменитость заявила, что звезда Голливуда после совместных съемок в комедии «Предложение» до сих пор ее любит.

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фильм рейнольдс дэдпул
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