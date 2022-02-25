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РИА Новости: российские клубы могут играть в Сербии домашние матчи в рамках Евролиги

Спорт
РИА Новости: российские клубы могут играть в Сербии домашние матчи в рамках Евролиги
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Белград, 25 февраля. Российские команды, выступающие в баскетбольной Евролиге, могут проводить домашние матчи на территории Сербии.

Ранее Евролига объявила о том, что УНИКС, ЦСКА и «Зенит» должны проводить домашние матчи на нейтральном паркете. На данный момент руководство трех клубов рассматривает возможность играть в Сербии, сообщил источник РИА Новости. Решение должно быть принято в ближайшее время. Литовский «Жальгирис» на своем официальном сайте оповестил болельщиков, что будет бойкотировать матчи с российскими командами, где бы они ни проходили.

Союз европейских футбольных ассоциаций днем 25 февраля провел внеочередной исполком, на котором обсуждалось возможное отстранение российских клубов от участия в Еврокубках. Руководству московского «Спартака» объявили, что красно-белые должны будут играть домашний матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном поле.

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Зенит цска баскетбол уникс евролига
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