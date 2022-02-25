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Минобороны РФ: украинские националисты препятствуют отступлению ВСУ подрывом мостов

Армия
Минобороны РФ: украинские националисты препятствуют отступлению ВСУ подрывом мостов
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 25 февраля. Украинские националистические формирования на отдельных направлениях подрывают мосты, чтобы у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось пути к отступлению. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее Конашенков заявил, что военнослужащие ВСУ преимущественно не принимают участия в боевых действиях. В основном ожесточенное сопротивление ВС РФ оказывают украинские националисты.

Напомним, президент России Владимир Путин санкционировал проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины с целью защитить мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Населению страны ничто не угрожает.

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