Киев, 25 февраля. Украинские националистические формирования на отдельных направлениях подрывают мосты, чтобы у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось пути к отступлению. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее Конашенков заявил, что военнослужащие ВСУ преимущественно не принимают участия в боевых действиях. В основном ожесточенное сопротивление ВС РФ оказывают украинские националисты.

Напомним, президент России Владимир Путин санкционировал проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины с целью защитить мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Населению страны ничто не угрожает.