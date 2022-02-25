Глава Суверенного совета Судана назначил нового руководителя Центробанка

Хартум, 25 февраля. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил нового управляющего Центрального банка страны. Им стал Хусейн Яхья Джангул, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Соратник аль-Бурхана сменил на этом посту Мухаммада аль-Фатеха Зейна аль-Абидина. Последний является ставленником ушедшего в начале января в отставку премьер-министра Абдаллы Хамдока, на которого возлагают ответственность за доведение страны до глубокого социально-экономического кризиса.

Джангул уже занимал должность главы Центробанка. В ноябре 2019 он подал в отставку в связи с эскалацией политической обстановки и разногласиями с правительством.

Решение Абдель Фаттаха аль-Бурхана принято на фоне продолжающегося падения стоимости национальной валюты. Сейчас за доллар можно приобрести 550 суданских фунтов. Девальвация влечет за собой рост цен на необходимые товары и услуги на внутреннем рынке.

Тем временем заместитель председателя Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло с 23 февраля находится с официальным визитом в Москве. Его сопровождает ряд министров и чиновников. Цель поездки заключается в обсуждении вопросов, представляющих совместный интерес двух государств.

Накануне политик переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны рассмотрели ситуацию на африканском континенте и вопросы взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

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