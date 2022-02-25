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Мэр Одессы записал обращение к украинцам на русском языке

Общество
Мэр Одессы записал обращение к украинцам на русском языке
facebook.com  /  Геннадий Труханов

Одесса, 25 февраля. Власти Одессы держат ситуацию в городе под контролем в условиях обострения напряженности на Украине. Об этом в обращении к гражданам на русском языке заявил мэр Геннадий Труханов.

Одесское руководство оказывает полное содействие оперативному штабу. Транспорт и медучреждения города продолжают свою работу в штатном режиме. Школьников перевели на дистанционно обучение и организовали дежурные классы. Труханов отметил, что он и его команда делают «все возможное и невозможное», чтобы поддерживать жизнедеятельность в Одессе.

«Паника лишает возможности критически мыслить и правильно действовать в нестандартной ситуации. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь паническим настроениям и доверяйте только проверенным источника информации. Берегите себя и своих близких. Я благодарю вас за сплоченность и единство», — заключил Труханов.

Россия начала военную спецоперацию после того, как украинские войска открыли огонь по Луганской и Донецкой народным республикам. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Москвы вынужденной мерой.

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