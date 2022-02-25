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Глава МИД Приднестровья отверг сообщения о режиме повышенной готовности миротворцев РФ

Политика
Глава МИД Приднестровья отверг сообщения о режиме повышенной готовности миротворцев РФ
Федеральное агентство новостей  /  Антон Волошин

Тирасполь, 25 февраля. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал о ситуации в регионе на фоне военной операции России в отношении Украины.

Недавно в СМИ появилась информация, что Киев закрыл два пропускных пункта на приднестровском участке границы с Молдавией. Это случилось после начала военной операции РФ в Донбассе, пишет «Север-Пресс». Однако официальные источники эту информацию пока не подтвердили.

Журналисты издания «Политика Сегодня» поинтересовались, приведены ли российские миротворцы на территории региона в режим повышенной готовности.

«Российский и приднестровский миротворческий контингенты несут службу в зоне безопасности в плановом режиме, поскольку для применения режима повышенной боеготовности требуется отдельное решение Объединенного военного командования или Объединенной контрольной комиссии. Такое решение на заседании ОКК 24 февраля принято не было и не рассматривалось. В повышенную готовность приведены исключительно миротворческие силы Молдовы», — ответил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надеется на помощь миротворцев ООН. Он призвал западных лидеров поддержать его идею.

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донбасс приднестровье молдавия миротворцы
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