Совет Европы решил исключить Россию из организации

Рим, 25 февраля. Россия будет лишена членства в Совете Европы. Соответствующее решение принял комитет министров СЕ, сообщили в МИД Италии.

Решение было принято 25 февраля по итогам совещания экспертов организации.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой уверен, что без Москвы Совет Европы существовать не может и не должен. Возобновление диалога с РФ будет зависеть только от действий СЕ, добавил российский политик.

Рассмотрение вопроса об исключении Москвы было инициировано Киевом и Варшавой, сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.