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Певица Вика Цыганова порекомендовала «стыдливым» селебрити ехать в Америку и жить там
Общество
Певица Вика Цыганова порекомендовала «стыдливым» селебрити ехать в Америку и жить там
Федеральное агентство новостей  / 

Советская и российская певица, актриса, композитор, Вика Цыганова в разговоре с ФАН посоветовала представителям шоу-бизнеса, недовольным действиями России на территории Украины, уехать жить в Америку и петь там.

На фоне продолжающейся военной операции на Украине в Сети появляются сообщения от некоторых представителей шоу-бизнеса о том, что им якобы стыдно за решение ввести армию на территорию соседствующего государства. Однако, не все знаменитости считают, что исторических событий нужно стыдиться.

«Я знаю еще семейки, где наше, как говорится, ругают, а сало русское едят. Эти деятели шоу-бизнеса многие живут в Америке с двойными паспортами. Пусть едут и живут там, и дают там концерты, и поют, и выступают», — высказалась Вика Цыганова.

К слову, военные действия на Донбассе длились на протяжении восьми лет, за эти годы в Луганской и Донецкой республиках регулярно гибли мирные жители, старики, женщины и дети.

Певица Вика Цыганова порекомендовала «стыдливым» селебрити ехать в Америку и жить там
Федеральное агентство новостей /

Наверное, так бы и продолжалось дальше, если бы Россия не признала независимость народных республик и не стала бы их защищать от киевских властей.

Ранее поведением селебрити в Сети возмутилась актриса, телерадиоведущая Алла Довлатова. В разговоре ФАН она объяснила, почему ей не стыдно за родную страну.

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россия донбасс украина военная операция цыганова мненестыдно
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