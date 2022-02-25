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Правительство планирует сократить объем заимствований в 2022 году

Экономика
Правительство планирует сократить объем заимствований в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Российские власти намерены сократить объем заимствований в 2022 году. Для этого будет задействован Фонд национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Правительство и Центробанк, по его словам, продолжают оказывать необходимую финансовую поддержку нуждающимся кредитным учреждениям. В то же время он призвал учитывать, что у граждан могут возникнуть сбои при использовании за рубежом карт российских банков. В целом же рисков для устойчивости национальной экономики сейчас нет.

Таким образом Силуанов прокомментировал последствия санкций в отношении России, о которых объявили президент США Джо Байден и ряд лидеров стран Запада. Эти ограничения планировались долгое время и были введены когда Москва приступила к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Президент РФ Владимир Путин накануне призвал предпринимательское сообщество тесно сотрудничать с кабмином. Нужно искать инструменты, которые будут поддерживать производство и рабочие места, но исходить из актуальных реалий, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

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силуанов минфин рф санкции против россии экономика россии
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