Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 19:31
19:30
Армия
Двое мирных жителей ДНР погибли при очередном обстреле со стороны ВСУ
19:28
Происшествия
Спасатели потушили горящий в гараже мусор на Васильевском острове
19:28
Общество
Американская компания Delta Airlines отказалась от сотрудничества с «Аэрофлотом»
19:27
Весь мир
Египет и Казахстан договорились активизировать связи в области здравоохранения и туризма
19:26
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана Дагло встретился с замглавы правительства России Новаком
19:25
Общество
России запретили отправлять своего участника на Евровидение-2022
19:23
Наука
Frontiers in Aging Neuroscience: мозг человека демонстрирует активность в момент смерти
19:22
Спорт
Российский теннисист Рублев стал первым финалистом турнира в Дубае
19:22
Происшествия
Под Саратовом водитель погиб при опрокидывании легковушки с моста в кювет
19:19
Политика
Совет Европы разъяснил ситуацию с приостановкой прав России в организации
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Алаев заявил, что сборная России не будет форсировать подготовку к матчу с Польшей

Спорт
Алаев заявил, что сборная России не будет форсировать подготовку к матчу с Польшей
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 25 февраля. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) рассказал о подготовке национальной команды к стыковой игре ЧМ-2022 против Польши.

Российская футбольная сборная в плановом режиме готовится к полуфинальному стыковому матчу квалификации ЧМ-2022 против Польши, который пройдет 24 марта, заявил Александр Алаева. Слова генерального секретаря РФС приводит ТАСС.

«Национальная сборная России продолжает подготовку к матчам 24 и 29 марта в штатном режиме, никаких изменений в расписании, в том числе в части проведения выездного учебно-тренировочного сбора, не вносилось», — подчеркнул Алаев.

Ранее стало известно, что матч сборных России и Польши пройдет на нейтральном поле. Игра должна была состояться на столичном стадионе «Динамо», однако УЕФА запретил национальной команде выступать в РФ.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Алаев заявил, что сборная России не будет форсировать подготовку к матчу с Польшей
футбол россия польша алаев
Комментировать