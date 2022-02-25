Алаев заявил, что сборная России не будет форсировать подготовку к матчу с Польшей

Москва, 25 февраля. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) рассказал о подготовке национальной команды к стыковой игре ЧМ-2022 против Польши.

Российская футбольная сборная в плановом режиме готовится к полуфинальному стыковому матчу квалификации ЧМ-2022 против Польши, который пройдет 24 марта, заявил Александр Алаева. Слова генерального секретаря РФС приводит ТАСС.

«Национальная сборная России продолжает подготовку к матчам 24 и 29 марта в штатном режиме, никаких изменений в расписании, в том числе в части проведения выездного учебно-тренировочного сбора, не вносилось», — подчеркнул Алаев.

Ранее стало известно, что матч сборных России и Польши пройдет на нейтральном поле. Игра должна была состояться на столичном стадионе «Динамо», однако УЕФА запретил национальной команде выступать в РФ.