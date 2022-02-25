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Вороны освободили сородичей от GPS-датчиков и сорвали орнитологам Австралии эксперимент

Наука
Вороны освободили сородичей от GPS-датчиков и сорвали орнитологам Австралии эксперимент
pixabay.com

Канберра, 25 февраля. Вороны-свистуны сорвали эксперимент австралийских орнитологов. Птицы освободили сородичей от GPS-датчиков, заявили в Университете Саншайн-Кост.

Ученые впервые зафиксировали случай, когда вороны помогли себе подобным избавиться от надоевшей им техники, говорится в материале, опубликованном в издании Australian Field Ornithology. Подробнее о произошедшем рассказала команда австралийских орнитологов под руководством Доминики Потвин (Dominique A. Potvin) из Университета Саншайн-Кост.

Вороны освободили сородичей от GPS-датчиков и сорвали орнитологам Австралии эксперимент
wikipedia.org / jans canon / CC BY 2.0

Они наблюдали за птицами и заметили, что спустя месяц ни на одной из пяти ворон не оказалось GPS-устройства. Что касается ворон-свистунов, они живут сплоченными группами, помогают друг другу выращивать птенцов и чистить перья, говорится в заметке ученых австралийского Университета Саншайн-Кост.

Американские исследователи ранее нашли связь между размером мозга птиц и их адаптацией к климату. Выяснилось, что когнитивные способности пернатых напрямую влияют на изменение размеров их тел в ответ на условия, в которых они находятся.

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