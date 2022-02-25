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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 122-мм снарядами
Происшествия
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 122-мм снарядами
Федеральное агентство новостей  / 

Донецк, 25 февраля. Столица ДНР сегодня в очередной раз подверглась атаке ВСУ. Ранее ФАН публиковал видео с последствиями обстрелов в Куйбышевском районе.

Осколки украинских снарядов нанесли повреждения зданию магазина и гаражам, один из которых загорелся.

«Это были 122-мм снаряды. Приблизительно около 10 снарядов упали. Некоторые из них пробили кровлю. Точно известно, что ранение получила одна женщина. Ее увезла скорая помощь», — сообщил местный житель.

По его информации сгорел один автомобиль, еще несколько получили повреждения. Рядом с местом обстрела находится площадь Бакинских комиссаров.

«Достаточно людное место. Можно сказать, что это приближенное к центру место», — подчеркнул свидетель обстрела.

Ранее житель Куйбышевского района Александр рассказал, что во время попадания снаряда в дом находился в своей квартире. Услышал резкий треск, после чего в спальне и на кухне вылетели окна.

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